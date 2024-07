Ispezioni sui prezzi a Cuba, migliaia di multe ai negozianti

Sono oltre 4mila, per un valore di oltre 13 miloni di pesos, le multe ai negozianti cubani per il mancato rispetto del tetto dei prezzi imposto su alcuni prodotti mentre le merci iniziano a scomparire dagli scaffali.

Il ministero delle Finanze e dei Prezzi (Mfp) ha eseguito 11.891 ispezioni il 12 e 13 luglio per verificare il rispetto dei prezzi al dettaglio. Vladimir Regueiro Ale, responsabile del settore, ha dichiarato a Granma che i controlli hanno riguardato l'intero Paese e che sono state eseguite verifiche anche su altri aspetti, come il pagamento dei contributi, la registrazione commerciale, i canali di pagamento digitali, e le condizioni di assunzione del personale, tra gli altri.

Regueiro Ale ha spiegato che il rilevamento delle violazioni è stato del 41,7%, (4.954), per le quali sono state comminate 4.332 multe, per un valore di oltre 13 milioni di pesos. Sono state inoltre applicate 354 vendite forzate - di queste 187 all'Avana -, 53 revoche temporanee dell'autorizzazione all'esercizio e 21 confische, per lo più a chi operava illegalmente.

I prodotti a prezzi calmierati nelle micro, piccole e medie imprese sono pollo, olio, salsicce, latte in polvere, pasta e detersivi.

L'iniziativa si inserisce nel contesto degli sforzi per cercare di stabilizzare la grave crisi economica sull'isola, con l'esecutivo che nei giorni scorsi aveva affermato che il Paese si trova in "un'economia di guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA