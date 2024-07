'Il sostegno dell'Italia fondamentale per l'intesa Ue-Mercosur'

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Brasile potrebbe aiutare nei colloqui per l'accordo di libero scambio tra Mercosur e Unione europea. E' la valutazione della ministra all'Ambiente Marina Silva: "il Brasile ha una partnership storica con l'Italia, e il sostegno dell'Italia è fondamentale. Sicuramente contribuisce", ha dichiarato la responsabile dell'Ambiente alle domande dell'ANSA, a margine del pranzo offerto dal leader Luiz Inacio Lula da Silva in onore di Mattarella a palazzo Itamaraty.

"Quanto più riusciremo a discutere i temi del nuovo ciclo di prosperità, come la bioeconomia, la bioindustria e la valorizzazione della biodiversità, tanto più questo ci aiuterà", ha evidenziato la ministra.

L'accordo Mercosur-Ue è stato finalizzato nel 2019 dopo due decenni di negoziati, ma le nuove richieste sui temi ambientali avanzate da Bruxelles hanno portato alla riapertura delle trattative. Nelle sue dichiarazioni dopo l'incontro col presidente Mattarella, Lula ha ribadito che gli europei devono risolvere le loro "contraddizioni interne".

In questi mesi - ha osservato Silva - il Brasile ha fatto progressi nella lotta alla deforestazione, con una riduzione del 50% in Amazzonia nel 2023 e del 38% nel 2024. E anche altri biomi, come il Cerrado, stanno mostrando miglioramenti.

"I Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di sempre maggiori opportunità per i loro prodotti, soprattutto nel settore della bioeconomia, e noi abbiamo fatto un enorme sforzo per ridurre la deforestazione - ha concluso la ministra -. Questo è fondamentale per demistificare l'idea che l'accordo con il Mercosur non sia basato su clausole forti sul tema della protezione dell'Amazzonia e delle popolazioni indigene".



