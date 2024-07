Il presidente del Guatemala pubblica la denuncia dei redditi

Il presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi per mantenere la promessa di trasparenza della sua amministrazione, che ha compiuto il primo semestre dall'insediamento, con un lavoro all'insegna della lotta alla corruzione.

"In questi sei mesi, ogni nostra azione è stata guidata dalla trasparenza. Rendere pubblica la mia dichiarazione patrimoniale è un altro passo in questa direzione", ha dichiarato Arevalo sul suo profilo X.

Nella sua denuncia dei redditi, Arevalo include beni per un totale di oltre 93mila dollari (724.614 quetzal) in conti bancari, gioielli, libri, attrezzature per ufficio e azioni. Ma ha inoltre dichiarato di avere debiti bancari per quasi nove mila dollari (69.238 quetzal).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA