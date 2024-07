Pressing alle Falkland per il via libera alle tariffe Starlink

L'Assemblea legislativa delle Isole Falkland ha ricevuto una petizione in cui si chiede l'abolizione o la riduzione del canone di licenza Vsat e il via libera alle tariffe nazionali Starlink. La petizione è stata firmata da 2.416 persone (su un totale di circa 3.300 abitanti) ed è promossa dal deputato Roger Spink, secondo quanto pubblica il portale MercoPress.

"Accogliamo con favore questa petizione e l'impegno che rappresenta", ha dichiarato il deputato Jack Ford, presidente dell'Assemblea. "Ascoltare le opinioni della nostra comunità è fondamentale e ci impegniamo a compiere progressi significativi per migliorare i servizi internet e di telecomunicazione per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA