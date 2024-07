Oppositori Venezuela solidali con Trump, anche qui c'è violenza

I leader venezuelani di opposizione della Piattaforma Unitaria Democratica (Pud), María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, in messaggi separati pubblicati su X, condannano l'attacco subito dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e denunciando le violenze che sono costretti ad affrontare ogni giorno nel loro Paese.

"Dal Venezuela inviamo la nostra solidarietà all'ex presidente Donald Trump, alla sua famiglia e al popolo degli Stati Uniti di fronte a questo riprovevole attacco. Noi venezuelani, che subiamo la violenza politica più cruda e sistematica, desideriamo vivere in pace e civiltà democratica nel nostro Paese e nelle Americhe", scrive Machado.

"Respingiamo l'attacco all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La violenza politica deve essere lasciata alle spalle in tutto il mondo. In Venezuela ne subiamo l'impatto da anni e auspichiamo un futuro di rispetto e di pace per l'intera regione", afferma Gonzalez Urrutia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA