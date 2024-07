Brasile, 'il governo di Israele sabota il processo di pace'

"ll governo israeliano continua a sabotare il processo di pace e il cessate il fuoco in Medio Oriente. L'ultimo bombardamento della Striscia di Gaza, che ha ucciso centinaia di persone innocenti, è inaccettabile. Ora con più di 90 vittime e quasi 300 feriti nelle tende che ospitano bambini, anziani e donne". si legge in una nota della presidenza brasiliana.

"È spaventoso che si continui a punire collettivamente il popolo palestinese. Ci sono già state decine di migliaia di morti in attacchi consecutivi dall'anno scorso, molti dei quali in zone umanitarie delimitate che dovrebbero essere protette. - prosegue il comunicato - Noi, leader politici del mondo democratico, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo massacro senza fine".

"Il cessate il fuoco e la pace nella regione devono avere la priorità nell'agenda internazionale. Tutti i nostri sforzi - si conclude - devono essere concentrati per garantire il rilascio degli ostaggi israeliani e la fine degli attacchi alla Striscia di Gaza".



