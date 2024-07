Studio, in aumento i milionari in Brasile, +22% entro il 2028

Il numero di milionari in Brasile è previsto in aumento del 22% entro il 2028, con 83mila persone in più a disporre di un patrimonio netto pari o oltre il milione di dollari. Emerge dal studio Global Wealth Report 2024, pubblicato da Ubs.

Il numero totale dei paperoni dovrebbe salire a 463.800 unità, (su una popolazione di 215 milioni di abitanti).

Secondo lo studio, il dato fa del Brasile il terzo Paese per diseguaglianze in una classifica di 56, dietro solo a Russia e Sudafrica.

Secondo il rapporto, la ricchezza media per adulto nello Stato sudamericano è salita di oltre il 375% dalla crisi finanziaria del 2008, con un tasso di crescita più che doppio rispetto al Messico, che ha superato di poco il 150%, e superiore al 366% della Cina.

Ma se dal 2000 al 2010 il Brasile ha registrato un' espansione della ricchezza del 384%, con una media annuale del 15%, nei 13 anni successivi c'è stato un rallentamento al 55%, con un ritmo annuo del 3%.



