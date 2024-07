Milei, 'da lunedì aggiorniamo la nostra politica monetaria'

"Panico zero". Il presidente argentino, Javier Milei, ha ridimensionato l'impennata del dollaro blu (il dollaro parallelo) a 1500 pesos, annunciando che l'uscita dal blocco dal cambio ufficiale del biglietto verde (il cepo) "è sempre più vicina". Il capo di Stato ha illustrato "un nuovo upgrade della politica monetaria", al via da lunedì, avvertendo "verranno mesi difficili" fino alla fine dell'inverno. Ne ha parlato in un'intervista all'emittente LN+, a margine della Sun valley Conference, negli Usa.

"Stiamo chiudendo il rubinetto dell'emissione per l'acquisto di dollari. In base alle regole del Mercato unico e libero dei cambi (Mulc) dobbiamo acquistare. Compriamo dollari, iniettando pesos. Quello che faremo è sterilizzare questi pesos, immettendo dollari nel mercato e garantendo così che la quantità di denaro rimanga costante", ha spiegato Milei.

"Una parte dei dollari saranno utilizzati per ritirare i pesos e questo accelererà il processo di disinflazione. Il calo del tasso di inflazione sarà ancora più brutale, e questo significa che la fine del blocco dell'acquisto dei dollari (il cepo) è ancora più vicino", ha sottolineato.

"Sicuramente dovremo sopportare delle fluttuazioni - ha aggiunto il presidente -. Il resto di questo mese e agosto saranno difficili sul mercato dei cambi, perché questo è il momento in cui l'inverno è più rigido e spendiamo più dollari per l'energia".



