La presidente Boluarte resta senza Rolex, ratificati i sequestri

La giustizia peruviana ha ratificato il sequestro di tre orologi Rolex e di un braccialetto Bangle richiesto dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta contro la presidente Dina Boluarte, per un presunto arricchimento illecito.

Lo ha deciso la Camera penale della Corte suprema, che ha definito la misura "proporzionata, adeguata, necessaria e urgente" ai fini dell'inchiesta.

Orologi e gioielli erano stati sequestrati durante una deposizione presso la Procura, il 10 aprile scorso.

La presidente peruviana è indagata da marzo per i presunti reati di "arricchimento illecito e mancata trascrizione di dichiarazioni in documenti", legati ai costosi Rolex.

All'inizio Boluarte aveva detto che gli orologi erano frutto del suo "sforzo e lavoro". Più di recente aveva invece dichiarato di averli accettati in "prestito" dal governatore della regione di Ayacucho, Wilfredo Oscorima.



