Caracas, 'l'Ue è schierata, sarebbero osservatori di parte'

"Gli osservatori elettorali non possono prendere posizione. Lo avevamo detto all'Unione europea: potevano partecipare" alle elezioni in Venezuela del 28 luglio "a patto che non fossero schierati". Lo afferma Jorge Rodríguez, responsabile della campagna Venezuela Nuestra, a sostegno di Nicolas Maduro (in corsa per il terzo mandato presidenziale), e presidente del Parlamento, in un'intervista alla radio colombiana La W.

"Ma come può essere considerato imparziale un organismo che mantiene le sanzioni sui vertici del governo venezuelano e sulla maggior parte del direttorio elettorale, incluso sul candidato Maduro? Era completamente impensabile - ha proseguito Rodriguez -. Non hanno revocato alcuna delle sanzioni illegali contro il Venezuela. Non potevamo violare la legge, che prescrive" l'invito solo a osservatori elettorali che garantiscono "il principio di imparzialità".



