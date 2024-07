Caracas, 'con gli Usa andremo avanti dopo l'elezione di Maduro'

Il primo incontro (in modalità virtuale) tra gli esponenti del governo venezuelano e quelli degli Usa "è stato franco, e in termini cordiali, e sicuramente la conversazione continuerà dopo la rielezione del presidente Maduro". Lo ha detto il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, responsabile della campagna Venezuela Nuestra, a sostegno di Maduro (in corsa per il terzo mandato presidenziale), in un'intervista alla radio colombiana La W.

Una dichiarazione che sembra perciò escludere nuovi contatti con i delegati di Washington, prima della tornata elettorale del 28 luglio.

All'inizio del mese gli Stati Uniti avevano riavviato il dialogo, per chiedere a Caracas di garantire che il voto sia su basi "competitive e inclusive". Al termine della riunione, Rodriguez aveva puntualizzato che il "dialogo deve essere circoscritto a quanto concordato in Qatar", cioè al dossier sul petrolio.



