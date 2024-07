Polizia, 'Bolsonaro usò gli 007 per aiutare il figlio Flavio'

Gli 007 infedeli dell'Agenzia di intelligence brasiliana (Abin), accusati di aver spiato politici, magistrati e giornalisti, durante la presidenza di Jair Bolsonaro, avrebbero monitorato anche un'inchiesta su un caso di corruzione a carico del senatore Flavio Bolsonaro, uno dei figli dell'ex capo di Stato, contribuendo ad un piano per creare interferenze alle indagini. E' l'ipotesi della polizia federale, che ha fatto circolare un audio in cui si sente l'allora presidente e l'ex direttore dell'Abim, Alexandre Ramagem, discutere di un piano per proteggere il parlamentare dalle indagini su un caso di corruzione.

Ma Flavio Bolsonaro si difende affermando di essere vittima della persecuzione della polizia federale e nega di aver avuto a che fare con la cosiddetta Abin parallela.



