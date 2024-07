Ecuador: modella in bikini su un carro armato, rabbia sui social

Una donna in bikini è salita su un mezzo corazzato e ha mostrato il seno ai bagnanti su una spiaggia dell'Ecuador. L'episodio, ripreso in un video, ha suscitato scalpore sui social e provocato una risposta formale da parte delle Forze armate. Il filmato mostra Katherin Queen, una modella ecuadoriana, posando in costume da bagno sopra un carro armato dell'esercito. Gli utenti hanno criticato l'uso delle attrezzature militari e la risposta delle autorità alla crescente ondata di violenza nel Paese.

L'esibizione della giovane è avvenuta sulla spiaggia di El Murciélago, a Manta, una città costiera, considerata il centro degli affari della criminalità organizzata, divenuta il quartier generale temporaneo delle forze di sicurezza. I vertici militari avvieranno processi sanzionatori nei confronti del personale che ha consentito alla donna di salire a bordo del carro armato e azioni legali nei confronti della protagonista della performance.



