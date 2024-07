Usa e Colombia, taglia milionaria sui boss di Tren de Aragua

Le autorità di Stati Uniti e Colombia hanno lanciato un allarme per la presenza nel Paese sudamericano dei principali leader del Tren de Aragua, organizzazione criminale transnazionale di origine venezuelana in forte espansione in tutto il continente. Per questo motivo vengono offerte ricompense per un totale di 12 milioni di dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni che portino alla cattura dei presunti boss.

Nel corso di una conferenza stampa il comandante della polizia colombiana William Salamanca e l'addetto economico dell'ambasciata Usa Francisco Palmieri hanno rivelato per la prima volta i volti dei leader del gruppo che si nasconderebbero in Colombia: Giovanny San Vicente, Yohan José Romero, detto Johan Petrica, ed Héctor Guerrero Flores, detto Niño Guerrero.

La collaborazione internazionale mira a fermare l'avanzata del gruppo che - nato nel carcere venezuelano di Aragua - dal 2018 ha acquisito una notevole influenza nella regione - soprattutto Perù, Cile e Colombia - dove risulta coinvolto in attività illecite che vanno dal traffico di droga all'estorsione fino al traffico di esseri umani.

La presenza di Tren de Aragua negli Stati di Texas e la Florida ha spinto il dipartimento del Tesoro statunitense a sanzionare l'organizzazione permettendo il congelamento di tutti i beni e interessi di persone legate all'organizzazione negli Stati Uniti.



