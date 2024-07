Spari di fucile contro un'auto della vicepresidente colombiana

Una delle auto della sicurezza della vicepresidente colombiana Francia Márquez è stata attaccata ieri a colpi di fucile in una zona rurale del comune di Suárez, nel dipartimento di Cauca: la numero due di Gustavo Petro non era nel veicolo e non ci sono stati feriti o vittime.

Lo riportano i media.

Al momento dell'attacco Márquez si trovava a Cali con la ministra dell'Istruzione uscente, Aurora Vergara, come ha spiegato lei stessa. "Per fortuna non è accaduto niente, ma non posso fare a meno di esprimere la mia enorme preoccupazione per Cauca e per la tensione permanente che il mio popolo vive ogni giorno", ha detto Márquez. "Voglio chiedere con la massima insistenza ai gruppi armati di far tacere i loro fucili, permettendo a Cauca di vivere in pace", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA