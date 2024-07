Silli, in El Salvador margini di crescita per le nostre imprese

"El Salvador guarda con sempre maggior interesse alle relazioni con l'Italia, delle quali ricorre quest'anno il 163/mo anniversario" ha commentato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che ha osservato come il Paese centroamericano presenti interessanti margini di crescita e potenziali opportunità di investimento per le aziende italiane.

L'incontro con il vice presidente Felix Ulloa ha costituito l'occasione per compiere una ampia panoramica sulle relazioni italo-salvadoregne e sulle loro prospettive, mentre le possibili sinergie in campo economico-imprenditoriale sono state al centro del colloquio con il segretario per il Commercio e gli investimenti Jorge Miguel Kattan.

Nelle riunioni con la ministra degli Esteri Alexandra Hill e con la vice ministra Adriana Mira è stata dedicata particolare attenzione all'attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Italia (El Salvador è uno dei Paesi prioritari per la Cooperazione italiana).

Il sottosegretario Silli e la Vice Ministra Adriana Mira hanno infine concordato sulla opportunità di indire nei prossimi mesi la terza sessione del Meccanismo di dialogo politico, principale foro di incontro e confronto tra Italia e El Salvador.



