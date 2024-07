Panama chiude la rotta dei migranti nella giungla del Darién

Il governo di Panama ha confermato di aver chiuso alcuni valichi utilizzati dai migranti per attraversare la giungla del Darién, al confine con la Colombia, con l'obiettivo di "preservare la sicurezza nelle aree in cui operano bande criminali".

Le autorità colombiane hanno criticato il provvedimento, affermando che lede "i diritti fondamentali" di chi transita questa zona cercando di raggiungere gli Stati Uniti.

"Ciò che abbiamo cercato di fare, proprio per rispettare i diritti umani e proteggere le persone, è stata la realizzazione di un passo umanitario", ha affermato il ministro della Pubblica sicurezza panamense, Frank Ábrego.

Il corridoio porta i viaggiatori nella zona di Lajas Blancas, "dove vengono assistiti da organizzazioni come la Croce Rossa internazionale, la Croce Rossa nazionale, l'Unicef, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed altre", ha aggiunto il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA