Ministro, 'economia argentina è uscita dalla terapia intensiva'

"Siamo usciti dalla terapia intensiva", ha dichiarato con sorprendente ottimismo il ministro dell'Economia argentino Luis Caputo, spiegando che sul traguardo della fine del blocco del cambio del dollaro ( il 'cepo', come lo chiamano nel Paese sudamericano) ancora non c'è una data precisa. "Questo anche perché - ha precisato dai microfoni di radio Mitre - "è più importante uscirne bene, che uscirne rapidamente".

L'esponente del governo Milei ha poi ricordato che l'Argentina si è trovata "in una situazione" di crisi "uguale o peggiore (di quella attuale, ndr) già cinque volte" e "si è sempre fatta valere". Ma "la grande differenza" rispetto al passato "è che questa volta" la crisi avrà "un senso", ha osservato.

Parlando della recessione - per il 2024 è previsto un calo del Pil del 3,5% - Caputo ha affermato che "ci sono già segnali di ripresa", insistendo sul fatto che "ci sono le condizioni perché acceleri".



