Milei, 'Zorro è un anarco-capitalista, un eroe favoloso'

Zorro "è un anarcocapitalista, è un anarchico del mercato ed è ovviamente demonizzato", ma è "un vero eroe". Il presidente argentino, Javier Milei, invitato al 170/mo anniversario della Borsa di Buenos Aires, in un lungo discorso in cui ha parlato di economia, della situazione del Paese, tra citazioni sapienti e riferimenti a pietre miliari, ha fatto un'apologia di Zorrro, uno dei suoi "personaggi preferiti".

Zorro, ha affermato Milei "non difendeva solo la proprietà privata, ma anche il benessere dei cittadini e combatteva contro il capitan Monasterio che riscuoteva le tasse. Un personaggio favoloso".

Il capo di Stato ha riscosso poi un applauso quando ha fatto riferimento al cantante brasiliano Roberto Carlos, che nell'omonima canzone voleva "un milione di amici". "Non pretendo di essere Roberto Carlos - ha detto il presidente scherzando - ma ho più di 15 milioni di argentini che mi accompagnano".





