Il Nicaragua libera 1.500 reclusi, ma non i prigionieri politici

Il governo del Nicaragua celebrerà il 45/mo anniversario della Rivoluzione sandinista il prossimo 19 luglio facendo uscire dal carcere 1.500 detenuti condannati per crimini comuni: lo ha annunciato la vicepresidente Rosario Murillo con un discorso in cui ha escluso la liberazione degli almeno 144 prigionieri politici. "Quelli non inclusi e che stanno scontando la pena sono pochi, inesistenti", ha sminuito la moglie di Daniel Ortega.

Murillo ha anche attaccato i media indipendenti che hanno reso visibile la difficile situazione di oltre 140 reclusi politici rinchiusi nelle celle del Sistema penitenziario nazionale 'Jorge Navarro', nel comune di Tipitapa.

"Già immagino i titoli dei giornali, di quei personaggi da rivista. Non riconoscono i diritti degli umili. secondo loro hanno diritto (alla scarcerazione) solo le persone che hanno attentato alla pace, che fanno parte del loro esercito di fuorilegge", ha affermato la vicepresidente.

All'inizio della settimana, la Corte interamericana dei diritti umani ha chiesto al Nicaragua il rilascio di 23 prigionieri politici perché ritiene che corrano un rischio irreversibile per la loro salute.



