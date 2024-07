Il Cile ottiene sgravi fiscali per export di litio verso gli Usa

Il Cile avrà accesso ai benefici fiscali previsti per l'export verso gli Stati Uniti di beni realizzati con il litio, metallo essenziale nella produzione di batterie elettriche. Lo riferisce il ministero dell'Economia in un nota.

"Abbiamo ottenuto questa posizione vantaggiosa grazie all'accordo bilaterale di libero scambio. In questo modo il Paese avrà accesso ai benefici stabiliti nell'Inflation Reduction Act (Ira) per i minerali critici", ha spiegato il Ministero cileno. L'Ira prevede un investimento da parte del governo statunitense da 369 miliardi di dollari in 10 anni per promuovere investimenti nell'economia verde - tra cui la produzione di veicoli elettrici.

Il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato nell'aprile la sua ambiziosa strategia per aumentare considerevolmente la produzione di litio e trasformare il Paese - attualmente il secondo produttore di Litio al mondo dietro l'Australia - in uno dei maggiori attori dell'industria mondiale. In quest'ambito il governo affiderà all'iniziativa privata concessioni per l'esplorazione dei minerale in 26 saline equivalenti al 18% della superficie esplorabile nel Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA