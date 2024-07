Caracas agli ambasciatori, 'c'è un complotto contro Maduro'

Il governo di Nicolás Maduro ha riunito il corpo diplomatico accreditato in Venezuela per avvertire di presunti "piani violenti e destabilizzanti" che "cercano di distorcere la volontà del popolo" nelle elezioni presidenziali del 28 luglio.

"Dobbiamo denunciare al mondo che le nostre elezioni subiscono interferenze da agenti interni, soprattutto statunitensi, che cercano di distorcere la volontà del popolo", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Yvan Gil, in un incontro con diplomatici di vari Paesi, presso la sede del ministero degli Esteri a Caracas.

Il ministro ha citato tra l'altro il caso dell'organizzazione criminale di carattere paramilitare colombiana nota come Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), che nei giorni scorsi aveva reso noto di essere stata contattata da elementi dell'estrema destra venezuelana per uccidere Maduro e creare il caos in Venezuela.

"Resterete sorpresi dalle prove che verranno mostrate, dalla veridicità di queste informazioni e dei piani, che includevano la richiesta di attaccare il presidente (candidato) Nicolas Maduro nelle manifestazioni di piazza", ha detto Gil.

Il ministro ha inoltre affermato di aver osservato nei media e sulle piattaforme digitali la presenza di bot che diffondono notizie false, evocando un complotto per ignorare i risultati delle elezioni presidenziali manovrato dall'ex ambasciatore Edmundo González Urrutia, il candidato di opposizione alla presidenza (Piattaforma democratica unitaria), sostenuto da Maria Corina Machado.

"Stanno montando" un piano "per disconoscere il risultato elettorale" ha affermato il capo della diplomazia venezuelana, ricordando che Gonzalez Urrutia non ha firmato l'accordo del Consiglio elettorale sul rispetto dei risultati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA