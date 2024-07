Candidato oppositore, 'in Venezuela è rimasta solo la speranza'

Il candidato alla presidenza dell'opposizione venezuelana, Edmundo Gonzalez Urrutia, ha accusato il governo di Nicolas Maduro e più in generale lo chavismo di aver "rubato tutto nel Paese, tranne la speranza" di un cambiamento politico, che ha auspicato si concretizzi con la sua vittoria alle presidenziali del 28 luglio.

L'ex ambasciatore ne ha parlato davanti a migliaia di sostenitori riuniti per un evento elettorale nello stato di Anzoátegui, riporta la Efe.

Il candidato - sostenuto dalla Piattaforma democratica unitaria, la principale coalizione anti-chavista - ha ribadito che in caso di vittoria del suo governo "non ci saranno prigionieri politici, né giornalisti perseguitati, né ineleggibili", come avvenuto invece con la vincitrice delle primarie di opposizione, Maria Corina Machado, che lo sostiene e lo accompagna lungo le tappe della campagna elettorale attraverso il Paese.



