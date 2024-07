Sondaggio, l'approvazione per l'operato di Lula sale al 54%

L'approvazione per l'operato del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, è salita al 54% a luglio, il livello più alto da dicembre, secondo un sondaggio pubblicato dall'istituto Quaest.

L'immagine positiva di Lula è aumentata di 4 punti rispetto a maggio, mentre quella negativa si è attestata al 43%, in calo di 4 punti percentuali rispetto alla misurazione precedente.

Il sostegno principale al governo risiede nelle fasce più povere della popolazione. Tra i brasiliani che guadagnano fino a 2 salari minimi, il gradimento è del 69% e la disapprovazione del 26%.

Il governo Lula non è invece particolarmente popolare tra l'elettorato evangelico, tradizionale zoccolo duro dell'avversario politico, Jair Bolsonaro: il rilevamento di luglio vede l'immagine negativa del presidente al 52% (comunque in calo rispetto al 59% di maggio), col 42% degli intervistati che ha dichiarato di approvare l'amministrazione Lula (rispetto al 39% del sondaggio precedente).



