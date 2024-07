Segretario argentino alla Bioeconomia 'dimesso' a sorpresa

Il governo argentino di Javier Milei ha 'dimesso' a sorpresa il segretario alla Bioeconomia, Fernando Vilella, mentre stava facendo rientro da un viaggio in Cina, Giappone e Corea del Sud per aprire nuovi mercati. Vilella sarà sostituito dal suo vice, Sergio Iraeta, finora sottosegretario alla Produzione agricola e forestale. Il portafoglio sarà rinominato Segreteria dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca.

Secondo la stampa locale, Vilella si trovava a Parigi mercoledì e stava per rientrare in Argentina quando ha appreso delle sue dimissioni.

Durante il suo soggiorno in Cina, l'ex segretario aveva insistito affinché Pechino riaprisse le importazioni di carne di pollame, interrotte lo scorso anno quando l'Argentina aveva registrato un'epidemia di aviaria. In Giappone, invece, Vilella aveva proposto che la carne bovina potesse essere esportata da tutto il Paese e non solo, come avviene ora, dalla Patagonia, che è esente da afta epizootica.

Secondo quanto spiegato dal portavoce presidenziale, Manuel Adorni in una conferenza stampa, "Vilella non si è allineato con alcuni obiettivi del ministero dell'Economia" e "ha deciso di farsi da parte". E d'altra parte - è stato osservato - Iraeta è un produttore agricolo" e capisce meglio gli obiettivi del ministero, che sta "cercando è di essere più vicino ai produttori.

Sono circa una quarantina i funzionari di vario livello 'dimessi' dall'inizio del governo Milei.



