Piano da 1,6 miliardi contro crisi idrica Canale di Panama

In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Suprema locale di una legge del 2006 che limitava l'estensione dello spartiacque del Canale di Panama, è stato riattivato nel Paese centroamericano il progetto per la creazione del bacino idrico del Río Indio.

Questo piano mira a risolvere a lungo termine la crisi idrica di questa via di comunicazione e prevede un costo stimato di oltre 1,2 miliardi di dollari per la sua costruzione in sei anni, a cui si aggiungono altri 400 milioni per la "sostenibilità".

"Il costo approssimativo supera 1,2 miliardi solo per la costruzione fisica. Le spese legata alla sostenibilità e all'attenzione alle comunità potrebbero aggiungere circa 400 milioni", ha indicato l'amministratore del Canale, Ricaurte Vásquez.

Il Canale di Panama, inaugurato nel 1914 dagli Stati Uniti, è oggi una rotta cruciale per il commercio mondiale e ha dovuto ridurre il numero di navi che lo attraversano quotidianamente a causa della siccità.



