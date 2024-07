Lula auspica un 'rapido ritorno del Venezuela nel Mercosur'

Durante la sua visita in Bolivia, Paese che ha appena aderito ufficialmente al Mercosur, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha auspicato che anche il Venezuela ritorni nel blocco economico regionale "molto rapidamente".

La nazione governata da Nicolas Maduro è stata sospesa dal Mercosur nel 2016 per aver "violato l'ordine democratico", ma sta cercando la reintegrazione.

"Il buon funzionamento del Mercosur, che ora ha la soddisfazione di accogliere la Bolivia come membro a pieno titolo, contribuisce alla prosperità comune. Speriamo anche di poter accogliere presto e molto rapidamente il Venezuela", ha affermato Lula, accanto al presidente boliviano Luis Arce, a Santa Cruz de la Sierra.



