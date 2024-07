Elezioni in Venezuela, Maduro provoca il suo rivale sull'età

Il dibattito sulla capacità di governare legata all'età approda anche in Venezuela, contrapponendo il principale candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, 74 anni, all'attuale presidente Nicolas Maduro, che ne ha 61, in vista delle imminenti elezioni del 28 luglio.

Urrutia ha invitato i pensionati del suo Paese a votarlo affinché la "dignità" delle persone anziane "non sia più calpestata". "L'umiliazione dei pensionati è qualcosa che dobbiamo cambiare urgentemente", ha sottolineato il politico durante un incontro con i pensionati presso l'Università centrale del Venezuela. "Non possiamo permettere che dopo tanti anni di sforzi e sacrifici non si possa trovare la pace dopo il lavoro svolto", ha aggiunto l'ex ambasciatore, sostenuto dalla leader dell'opposizione, María Corina Machado.

Urrutia è solitamente definito come un "vecchio decrepito, debole, pusillanime e goffo" dall'attuale presidente Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato. Il leader 'chiavista', di 13 anni più giovane, invece parla di sé come un "gallo maculato", un animale "forte, di razza, combattivo, con la capacità di governare".



