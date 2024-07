Bolivia, chiesta una condanna a 30 anni per l'ex presidente Áñez

La procura boliviana ha chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per l'ex presidente ad interim, Janine Áñez, per la violenta repressione di una manifestazione antigovernativa in cui persero la vita 10 persone.

L'accusa per Áñez, i suoi ex ministri di governo, Arturo Murillo, Difesa, Fernando López, e idrocarburi, Victor Hugo Zamora, oltre che per 14 tra militari e funzionari di polizia è di genocidio. Il processo inizierà il prossimo 2 settembre.

Nelle motivazioni diffuse dalla procura si evidenzia che militari e poliziotti intervenuti per controllare la manifestazione "di civili disarmati" del 19 novembre 2019 in uno stabilimento della compagnia petrolifera statale Ypfb furono messe in campo "azioni repressive sproporzionate attraverso l'uso di armi con munizioni da guerra, veicoli blindati, elicotteri e aerei da combattimento".



