Bogotà, 'la migrazione non si ferma col filo spinato nel Darien'

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato la decisione di Panama di chiudere almeno tre dei valichi utilizzati dai migranti per attraversare la giungla del Darien, che segna la frontiera tra i due Paesi, passaggio obbligato per i migranti sudamericani diretti verso gli Stati Uniti.

"Il filo spinato nella giungla porterà solo ad annegati in mare", ha affermato. Secondo Petro "la migrazione può essere fermata rimuovendo i blocchi economici e migliorando l'economia del sud".



