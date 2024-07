Osa, 'governo Maduro ponga fine alle persecuzioni in Venezuela'

La Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr) ha esortato il governo del Venezuela a "porre fine alla persecuzione politica contro persone percepite dal regime come oppositori" e garantire lo "svolgimento di elezioni libere, competitive e partecipative" il prossimo 28 luglio.

In un comunicato l'organismo dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) afferma che "lo Stato del Venezuela ha urgente bisogno di assumere un impegno a favore della democrazia. Ciò richiede che venga ricostruita la separazione e l'indipendenza dei poteri pubblici, affinché cessi la persecuzione politica, siano rispettate la libertà di espressione e la libertà di stampa e si garantisca la partecipazione politica dell'opposizione a parità di condizioni".

Finora - denuncia l'Iachr - sono state arrestate almeno 50 persone, dieci locali utilizzati per riunioni della campagna dell'opposizione sono stati chiusi e alle opposizioni non viene concesso spazio nella radio e nella televisione pubblica.

"Questi fatti fanno parte di un modello di persecuzione volto a scoraggiare la partecipazione politica dell'opposizione e della popolazione in generale e perpetuare il partito di governo al potere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA