Ha 111 anni una delle migranti italiane più anziane del mondo

Ha compiuto 111 anni una delle migranti italiane più anziane del mondo. Si tratta di Onorina Apratto di Tagliaferro, nata nel 1913 a Chiusano, in provincia di Asti, e attualmente residente nella città argentina di Río Tercero, dove arrivò all'età di 20 anni insieme ai genitori. La donna ha due figli, quattro nipoti e undici pronipoti.

Secondo il registro mondiale aggiornato, gestito dall'organizzazione internazionale Gerontology Research Group, Onorina - che è anche la persona più longeva della provincia di Córdoba - è al 137/o posto tra le persone ultracentenarie.

"La nonna sta bene, con giornate in cui non è del tutto lucida o si sente stanca, ma in generale si sente bene", ha detto il nipote Sergio Tagliaferro, che ha con lei il contatto più quotidiano perché vive nello stesso terreno dove l'anziana ha la sua casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA