Caracas chiede indagini a Bogotà sui complotti dell'opposizione

Caracas ha chiesto la collaborazione della Procura generale di Bogotà per indagare sui presunti piani di destabilizzazione della destra venezuelana attraverso l'organizzazione criminale colombiana dedita al narcotraffico, composta da paramilitari, Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.

L'organizzazione alcuni giorni fa aveva reso noto di essere stata contattata dall'opposizione venezuelana per attacchi al servizio elettrico, per uccidere il candidato presidente Nicolás Maduro e sabotare le elezioni presidenziali del 28 luglio.

Il procuratore Tarek William Saab ha presentato un video in cui il gruppo ha reso pubblica la presunta richiesta della destra venezuelana, sottolineando che il gruppo paramilitare si è rifiutato di partecipare. Saab ha inoltre riferito di aver saputo che il contatto è avvenuto in un ristorante due mesi fa in Colombia.



