Ok del Brasile all'accordo di libero scambio Mercosur-Palestina

Il Brasile ha depositato la lettera di ratifica dell'Accordo di libero scambio tra il Mercosur e lo Stato di Palestina. La lettera è stata presentata il 5 luglio al governo del Paraguay, che detiene la presidenza del blocco. Si legge in una nota del ministero degli Esteri brasiliano.

Lo Stato di Palestina ha depositato la sua ratifica il 30 aprile 2024. Con la presentazione dei documenti, l'accordo entrerà in vigore per il Brasile e lo Stato di Palestina dopo trenta giorni. "Per gli altri Stati che fanno parte del Mercosur, lo strumento entrerà in vigore trenta giorni dalla data della notifica del deposito delle rispettive ratifiche, quando queste avverranno", spiega il comunicato.

L'Accordo di libero scambio Mercosur-Palestina è stato firmato il 20 dicembre 2011 e "rappresenta un contributo concreto per la creazione di uno Stato palestinese economicamente sostenibile che possa vivere in pace e armonia con i suoi vicini". Si tratta di un'intesa per l'apertura dei mercati per le merci, con una clausola evolutiva sulla possibilità di futuri accordi sull'accesso al mercato dei servizi e degli investimenti.

L'iniziativa rafforza inoltre il quadro normativo volto a espandere il commercio tra il Mercosur e i Paesi del Medio Oriente. L'Accordo di libero scambio Mercosur-Israele è in vigore dal 2010 e l'Accordo di libero scambio Mercosur-Egitto dal 2017.



