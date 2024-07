Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha attribuito all'Unione Europea la responsabilità per la mancata firma dell'accordo di libero scambio Mercosur-Ue. Lo ha detto nel suo intervento al vertice dei leader del Mercosur di Asunción, in Paraguay.

"L'unica ragione per cui non abbiamo finalizzato l'accordo con l'Unione Europea è che gli europei non sono ancora riusciti a risolvere le loro contraddizioni" interne, ha dichiarato Lula.





