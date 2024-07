Il presidente esige calo prezzi alimentari in El Salvador

In El Salvador, il presidente Nayib Bukele si è rivolto agli importatori e distributori di prodotti alimentari che "aumentano ingiustificatamente i prezzi" esigendogli di "smettere" di "abusare del popolo salvadoregno" e gli ha ordinato di abbassare i prezzi se vogliono evitare problemi.

"Chiedo agli importatori, ai commercianti e ai grossisti di generi alimentari di smettere di abusare del popolo salvadoregno o di non lamentarsi più tardi", ha avvertito durante un incontro con il suo gabinetto di governo, trasmesso da una rete televisiva nazionale.

Bukele, che il 1° giugno ha assunto la presidenza per il secondo mandato consecutivo nonostante il divieto costituzionale, ha aggiunto che spera che "domani i prezzi dei prodotti alimentari siano più bassi di quelli attuali".



