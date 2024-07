Ex presidente Morales, 'in Bolivia hanno inscenato un golpe'

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, al governo dal 2006 al 2019, è tornato a criticare il fallito colpo di Stato dello scorso 26 giugno nel suo Paese, definendolo uno "show".

Nel suo programma sulla stazione radiofonica Kawsachun Coca, Morales ha affermato che le indagini dimostreranno se quello accaduto è stato un "golpe", un "auto-golpe" o un "contro-golpe". Si è però dichiarato "convinto" che si sia trattato di "una messa in scena" tra il presidente della Repubblica, Luis Arce (suo alleato di partito) e il destituito comandante dell'Esercito Juan José Zuñiga, che ha guidato la presa militare della sede della Presidenza a La Paz.

Morales, leader del Movimento verso il socialismo (Mas) al governo, ha ricordato di essere stato "il primo a denunciare" il movimento irregolare delle truppe, anche se in seguito ha cambiato idea vedendo come si stavano sviluppando gli eventi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA