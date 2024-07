Bolivia, Marinkovic lancia la sua candidatura alla presidenza

L'ex presidente del Comitato Civico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, è stato presentato come "il candidato conservatore" per le prossime elezioni presidenziali in Bolivia del 2025, nel corso della Conferenza di azione politica conservatrice (Capc), evento che ha riunito i leader di estrema destra della regione nello stato brasiliano di Santa Catarina.

Intervenendo all'incontro, l'ex ministro dell'Economia del governo ad interim di Jeanine Ánez ha promesso di liberare "tutti i prigionieri politici" se eletto. "Abbiamo troppi prigionieri politici nel Paese. Oggi dico che se eletto alla presidenza la prima cosa che faremo e liberarli tutti, perché questo non è accettabile in democrazia".

Lui stesso si è detto un perseguitato politico per un "processo inventato" in cui è accusato di aver organizzato un golpe militare nel 2009 che aveva come obiettivo la rimozione del presidente Evo Morales. Dall'epoca - con eccezione del 2019 in cui ha fatto rientro nel suo Paese per coprire l'incarico di ministro - Marinkovic è in esilio volontario in Brasile.



