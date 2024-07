Argentina nel gelo, temperature a -25 gradi in Patagonia

Una feroce ondata polare sta attraversando l'Argentina, con un freddo intenso che ha causato nevicate, fiumi ghiacciati e temperature fino a -25 gradi, portando il Servizio meteorologico nazionale (Smn) a emettere un'allerta "rossa" per "condizioni estreme". Un freddo tale che a Rio Grande, nella Terra del Fuoco, un pinguino è stato addirittura sorpreso a camminare per le strade cittadine, come si vede in un video pubblicato dallo stesso Smn su X e virale sulle reti sociali.

Oggi l'est e parte del nord della provincia di Buenos Aires, il nord di La Pampa e il sud di San Luis sono entrati nella zona rossa. A queste si aggiungono quelle dell'estremo sud del Paese, della Terra del Fuoco, di Santa Cruz, del Chubut e del Rio Negro.

L'Smn ha riferito che il freddo estremo, dovuto all'ingresso di una massa d'aria polare, rimarrà almeno fino al prossimo fine settimana. L'agenzia ha anche indicato che è in vigore un'allerta di livello arancione nella periferia della capitale Buenos Aires, a causa dei rischi per la salute.

Nella Patagonia argentina, dove le temperature sono scese a -25 gradi, l'esercito lavora per raggiungere le persone intrappolate nella neve.

Sabato mattina la temperatura a Buenos Aires è scesa sotto lo zero per la prima volta in 13 anni. L'ultima volta è stata il 4 luglio 2011.

Le autorità avvertono che il freddo intenso può essere potenzialmente pericoloso, soprattutto per i gruppi a rischio, come i bambini, gli over 65 e le persone con malattie croniche.

Nella città di Buenos Aires, dove oggi le temperature hanno toccato -3 gradi, una compagnia di trasporti a lunga percorrenza ha allestito tre autobus (già equipaggiati durante la pandemia di Covid con letti al posto dei sedili) per offrire riparo ai senzatetto.

Gli autobus sono stati parcheggiati davanti all'emblematica Plaza de Mayo, a pochi metri dalla Casa Rosada, sede del governo di Javier Milei. Secondo i dati del governo locale, attualmente sono circa 3.560 le persone senza fissa dimora.



