Argentina, 'il Mercosur ha bisogno di uno shock di adrenalina'

La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino - che oggi rappresenterà il governo di Javier Milei al vertice dei capi di Stato del Mercosur in Paraguay - ha sostenuto che il blocco economico regionale ha bisogno di uno "shock di adrenalina" per far avanzare il commercio tra i Paesi che lo compongono.

Il Mercosur ha "un enorme potenziale come mercato allargato e piattaforma per le relazioni con il mondo", ma questo non viene ancora sfruttato, secondo Mondino, che ieri ad Asunción ha partecipato alla sessione plenaria della riunione dei ministri degli Esteri del Mercosur, integrata dall'Argentina insieme a Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia.

La ministra ha criticato il fatto che il blocco non sia riuscito a facilitare l'accesso ai grandi mercati extra-zona e ha messo in guardia sul suo "alto grado di inerzia". "Non è che non stia andando avanti, ma il mondo sta andando più veloce", ha sostenuto.

In questo contesto, ha suggerito di esplorare intese con Vietnam, Indonesia e Paesi africani, per i quali ha proposto di valutare accordi bilaterali e una maggiore flessibilità nei negoziati



