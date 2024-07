Al via in Brasile il Premio Pittoresca made in Italy

In occasione del 150/mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile e dell'Anno delle radici italiane nel mondo, prende il via il Premio Pittoresca Made in Italy, che offrirà ai vincitori un'esperienza in Italia nel 2025.

Possono partecipare al premio le aziende con almeno cinque anni di esperienza nello stato di San Paolo e i giovani tra i 16 e i 22 anni, residenti. Le candidature sono gratuite e aperte dal 10 luglio al 30 settembre 2024 attraverso la piattaforma Spazio Italocam Latino America, il primo hub che mette in contatto gli italiani e i loro discendenti in America Latina.

Per prendere parte, gli interessati devono inviare proposte creative in testi, immagini o video che affrontino le influenze del Made in Italy nello Stato di San Paolo o che propongano aspettative di rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi in una delle seguenti categorie: Enogastronomia, Lifestyle & wellness e Tecnologia e innovazione. Il regolamento completo - in portoghese e in italiano - è disponibile sul sito web di Pittoresca(https://pittoresca.com.br/2024/07/05/regulamento-1o-p remio-pittoresca-made-in-italy-2024/) e sulla piattaforma Spazio Italocam Latino America, in versione web(www.spazioitalocam.com).

La giuria generale è composta dal console generale d'Italia a San Paolo, Domenico Fornara, dal presidente del Circolo italiano della città paolista, José de Lorenzo Messina, dall'ex parlamentare e conduttrice televisiva italiana Gabriella Carlucci e dai responsabili del Premio, la fondatrice di Pittoresca Bruna Pit e la fondatrice di ItalyRooting Consulting Letizia Sinisi.

Gabriella Carlucci sarà anche la madrina della prima edizione del premio. A valutare le proposte di Enogastronomia è tra gli altri, il delegato dell'Accademia Italiana della cucina di San Paolo, Gerardo Landulfo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA