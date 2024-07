Riunione a porte chiuse tra Milei e imprenditori brasiliani

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha incontrato ha porte chiuse, oggi in Brasile, gli imprenditori della Federazione delle industrie dello Stato di Santa Catarina (Fiesc), durante una visita a Balneário Camboriú per partecipare alla Cpac Brasil. Il forum conservatore, la cui edizione brasiliana è stata fondata dal deputato Eduardo Bolsonaro (figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro), è lo stesso a cui il capo della Casa Rosada ha partecipato all'inizio dell'anno negli Stati Uniti, dove ha incontrato l'ex presidente americano Donald Trump.

Milei dovrebbe intervenire alle 16 (le 21 italiane). Prima avrà un bilaterale con Jair Bolsonaro, mentre ha già visto i governatori di San Paolo, Tarcísio de Freitas, e di Santa Catarina, Jorginho Mello, entrambi fedeli alleati dell'ex leader di destra.

Ad accompagnare Milei nella sua prima visita in Brasile, oltre alla sorella Karina, ci sono il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni, e il ministro della Difesa argentino, Luis Petri.

Per partecipare alla Cpac, Milei salterà il vertice del Mercosur, in programma domani in Paraguay. Inoltre, non ha fissato nessuna riunione con il suo omologo brasiliano , Luiz Inácio Lula da Silva.



