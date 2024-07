El Salvador, i reclusi produrranno le uniformi per le scuole

I detenuti a El Salvador presto si occuperanno di realizzare le uniformi per gli studenti delle scuole pubbliche: l'iniziativa fa parte del Programma 'Zero Ozio' promosso dal governo del presidente conservatore, Nayib Bukele.

"Migliaia di prigionieri non pericolosi, compresi i collaboratori delle 'pandillas' (le bande criminali, ndr), vengono addestrati per aiutarci a ricostruire il nostro Paese.

In questo modo potranno riparare parte del danno che hanno causato alla società", ha scritto il capo dello Stato sui social.

Uomini vestiti con camicie gialle nel Paese da tempo sono incaricati anche di pulire le spiagge, ricostruire o imbiancare ospedali, mantenere i parchi nazionali o costruire alloggi pubblici.

Secondo la Direzione generale dei centri penali, sono 21.000 i reclusi che fanno parte dei diversi laboratori di produzione di scarpe, di meccanica automobilistica, di aziende agricole o di produzione di mobili, tra gli altri. Questi laboratori, secondo le autorità, permettono ai prigionieri di prepararsi al reinserimento nella società, una volta scontata la pena loro inflitta, e mirano anche all'autosostenibilità delle carceri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA