Milei snobba Lula e incontra il governatore di Santa Catarina

Il portavoce del governo argentino, Manuel Adorni, ha classificato come "prioritari" gli incontri del presidente Javier Milei con il governatore dello Stato brasiliano di Santa Catarina, Jorginho Mello, e con imprenditori locali in occasione del suo viaggio in Brasile.

Mello è considerato uno dei politici più allineati con l'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro.

"In linea di principio, perché il presidente darà priorità ad altri incontri, come quello con il governatore di Santa Catarina e con gli imprenditori, che per noi è importante in virtù dello sviluppo economico dello Stato di Santa Catarina", ha risposto Adorni in conferenza stampa alla domanda sul perché la prima visita di Milei in Brasile non abbia incluso un incontro bilaterale con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"L'Argentina è l'unico Paese che confina con lo Stato. Dal punto di vista economico, siamo il terzo partner commerciale di Santa Catarina, dietro solo a Stati Uniti e Cina", ha informato l'ufficio stampa del governo argentino.

Milei domani parteciperà al Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac) nella città di Balneário Camboriú, a Santa Catarina. L'evento prevede vari interventi di politici di destra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA