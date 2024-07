Il Brasile pronto a reagire se Milei tornerà a offendere Lula

La presenza di Javier Milei a un evento conservatore internazionale, in programma domani nello Stato brasiliano di Santa Catarina, con la presenza dell'ex presidente di destra, Javier Bolsonaro, ha elevato la tensione tra il presidente argentino e il suo omologo brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se il leader ultraliberista dovesse ripetere le offese contro il capo di Stato progressista in territorio brasiliano, la risposta di Brasilia sarà probabilmente quella di chiamare per consultazioni il suo ambasciatore a Buenos Aires, Julio Bitelli.

Ciò non accadrebbe dal 1906, quando l'allora ministro degli Esteri del Brasile, il barone di Rio Branco (considerato il padre della diplomazia brasiliana) convocò l'ambasciatore del suo Paese in Argentina nel mezzo dei conflitti innescati dalla demarcazione dei confini bilaterali.

Se poi la crisi non si placasse, il prossimo passo sarebbe ritirare l'ambasciatore argentino e lasciare l'ambasciata nelle mani di un incaricato d'affari. Parallelamente verrebbe analizzata la situazione del nuovo ambasciatore argentino in Brasile, Daniel Raimondi, che arriverà a Brasilia la prossima settimana, ma non ha ancora presentato le sue credenziali al presidente Lula.



