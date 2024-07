Bolsonaro, 'pronto a chiarire tutte le accuse a mio carico'

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto di essere "a disposizione" della polizia federale per rispondere alle accuse riguardanti la presunta appropriazione indebita di gioielli a lui donati dall'Arabia Saudita quando era al governo (2019-2022). "Sono disposto a chiarire tutto ciò che deve essere chiarito", ha detto l'ex leader di destra nel suo intervento di apertura alla Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac), in corso nella città di Balneário Camboriú, nello Stato meridionale di Santa Catarina.

Bolsonaro - che è sotto processo anche per presunto complotto golpista e per falsificazione del certificato di vaccinazione contro il Covid - ha poi sfidato la stampa a intervistarlo "per due ore" visto che, come ha commentato, da quando non è più capo dello Stato i media non gli danno spazio. "Vogliono censurarmi", ha denunciato.

"Ripeto, sono a disposizione per due ore. Saranno i maggiori indici di ascolto nella storia della televisione, per discutere di tutti gli argomenti in diretta, senza manipolazioni, senza montaggi", ha sostenuto l'ex presidente.



