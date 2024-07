Venezuela: Machado, 'forze armate garantiscano la transizione'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha esortato le forze armate del suo Paese a garantire una "transizione legittima e ordinata" dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio in cui il candidato della Piattaforma democratica unitaria (Pud) - da lei sostenuto - affronta il presidente uscente Nicolas Maduro.

In un video diffuso su X l'ex deputata di Vente Venezuela - esclusa dalla corsa per decisione giudiziaria - ha affermato che "le forze armate hanno la missione di contribuire al rispetto della volontà popolare" e "il compito cruciale di garantire una transizione pacifica in rispetto della democrazia, avendo la Costituzione come guida".

In occasione dell'apertura della campagna elettorale Machado aveva affermato che Paese si trova davanti ai "24 giorni più difficili e delicati" della sua storia.



