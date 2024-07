Lula respinge paragoni con Biden, 'stanco? Sono sempre in giro'

Il presidente progressista brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, a 78 anni, respinge i paragoni col presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Vedo numerosi editoriali che dicono che sono stanco" sulla scia del caso Biden negli Stati Uniti. "E' da giovedì 27 che sono in giro per il Paese, sono stato a Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e ora sono qui a Osasco", ha detto Lula, aggiungendo che la first lady, Rosangela Janja da Silva, è una testimonianza della sua buona condizione fisica.

Il presidente, che potrebbe candidarsi per un nuovo mandato alle elezioni brasiliane del 2026, ha espresso la sua simpatia per Biden dicendo che "spera" nella rielezione del presidente Usa.



