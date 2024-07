Intelligenza artificiale, il Brasile domina il mercato Startup

Il Brasile domina il mercato delle Startup di intelligenza artificiale in America Latina ospitando il 74,3% del totale delle imprese innovative nella regione. Lo riferisce uno studio della piattaforma di generazione dei dati Distrito, ripreso da "Poder360". Lo studio evidenzia che attualmente in America Latina operano nel settore 1.005 startup. Dietro il Brasile - molto distanziati - Messico (7,8%) e l'Argentina (6,1%) L'aspettativa è che il mercato globale dell'intelligenza artificiale cresca del 36,6% all'anno fino al 2030.

Attualmente, in America Latina operano nel settore 1.005 startup. Secondo la ricerca, il mercato degli investimenti latinoamericani per queste imprese ha generato 3,6 miliardi di dollari dal 2018 ad oggi e l'aspettativa è che il mercato globale dell'intelligenza artificiale cresca del 36,6% all'anno entro il 2030.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA