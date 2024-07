Il presidente Arce promulga l'adesione della Bolivia al Mercosur

Il presidente boliviano, Luis Arce, ha promulgato il protocollo di adesione del suo Paese al Mercosur, dopo il via libera del senato di mercoledì. L'ingresso della Bolivia nel blocco sarà il dossier centrale al vertice dei leader, l'8 luglio, ad Asuncion, in Paraguay, che sarà marcato dall'assenza del presidente argentino, Javier Milei.

Il summit di lunedì è considerato un momento decisivo, poiché l'adesione della Bolivia non solo consolida l'espansione del Mercosur, ma rappresenta anche un cambiamento importante nelle dinamiche commerciali e politiche della regione.

Dopo l'annuncio ufficiale della sua adesione, la Bolivia avrà quattro anni di tempo per soddisfare tutte le condizioni imposte dal blocco. Condizioni che non riguardano solo il commercio, ma anche lo stato di diritto.

Con l'inclusione della Bolivia, l'unione doganale conterà su una popolazione complessiva di 300 milioni di persone e un prodotto interno lordo di 3.500 miliardi di dollari.

Strategicamente posizionato nel sub-continente, il Paese dispone di importanti riserve di gas, litio e altri minerali importanti.

Prima della Bolivia, il Venezuela era stato ammesso come membro a pieno titolo del Mercosur, ma Caracas è stata sospesa nel 2017 a causa della violazione degli obblighi democratici previsti dallo statuto.



